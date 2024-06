Crise no Timão: Corinthians perde patrocínio da VaideBet e diretores no mesmo dia

Carla Andréa, com ge

A VaideBet informou oficialmente que rescindiu o contrato de patrocínio máster com o Corinthians nesta sexta-feira (07). A casa de apostas usou a cláusula anticorrupção no contrato entre as partes para encerrar a parceria.

A empresa havia enviado uma notificação extrajudicial ao clube paulista no dia 27 de maio a respeito do escândalo de corrupção envolvendo um "laranja" na empresa que intermediou a negociação com o Timão.

Na última quinta-feira (06), o presidente do Corinthians, Augusto Melo, tentou segurar a permanência da patrocinadora, mas não obteve sucesso.

A crise do Corinthians se aprofundou ainda mais depois da VaideBet comunicar a rescisão contratual. Pois diretores de cargos importantes do clube decidiram deixar a diretoria.

Rozallah Santoro, diretor financeiro, e Fernando Alba, diretor-adjunto de futebol, vão entregar os cargos ao presidente Augusto Melo. A decisão foi tomada em conjunto pelos membros do Movimento Corinthians Grande, um grupo político que dá sustentação ao mandato de Augusto.

Essas saídas já haviam sido ensaiadas no mês de maio, mas na ocasião, o presidente conseguiu convencer os aliados a permanecerem. Desta vez, a decisão é irreversível.

Isso porque os membros do grupo político alegam que o presidente não cumpriu as promessas de campanha, e nem deu autonomia aos dirigentes.

Augusto está no sexto mês de mandato, mas perdeu capital político rapidamente e viu a sua diretoria sofrer baixas em áreas sensíveis.

Antes destas saídas, o Corinthians já havia perdido o diretor de futebol Rubens Gomes, diretor jurídico Yun Ki Lee, o superintendente de marketing Sérgio Moura, entre outros membros do comando do clube.

E após perder o goleiro Cássio para o Cruzeiro, o Corinthians agora se preocupa com a possível saída do guarda-redes Carlos Miguel. Os clubes ingleses West Ham e Nottingham Forest estão dispostos a pagar a multa rescisória do atleta, que gira em torno de R$ 22,91 milhões.

