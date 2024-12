Cruzeiro negocia contratação de Fagner por empréstimo

O Cruzeiro está em negociações avançadas para contratar o lateral-direito Fagner, do Corinthians.

Aos 35 anos, o jogador tem contrato com o clube paulista até o final de 2026, mas as conversas giram em torno de um empréstimo até o final de 2025.

A expectativa do clube mineiro é contar com o atleta ainda antes da viagem para a pré-temporada nos Estados Unidos, marcada para a próxima semana.

Fagner chegaria à Toca da Raposa como opção para o titular William, após o Cruzeiro decidir pela não renovação do contrato de Wesley Gasolina, que foi reserva durante a última temporada.

O alto custo mensal do jogador foi um ponto avaliado pelo Cruzeiro, mas o formato de empréstimo torna o acordo viável.

No Corinthians, Fagner disputou 41 jogos na temporada 2024, mas foi reserva em boa parte do ano, perdendo espaço para Matheusinho. Apesar disso, o lateral tem uma trajetória marcante no clube, com 563 partidas desde sua chegada, em 2014, e títulos importantes como dois Campeonatos Brasileiros e três Paulistas.

Na Seleção Brasileira, Fagner atuou em quatro partidas na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

