Curso de Arbitragem em Atletismo está com inscrições abertas; saiba como participar

Estão abertas as inscrições para o Curso Básico de Arbitragem em Atletismo. As aulas serão promovidas pela Federação de Atletismo do Mato Grosso do Sul (FAMS), entre os dias 13 e 17 de novembro, em Campo Grande.

As aulas serão realizadas no Colégio Riachuelo, localizado na Rua Onze de Outubro, nº 220, Bairro Cabreúva, a partir das 18h. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail [email protected] e pago a taxa de R$ 70 via pix 15.497.563/0001-04.

Os participantes terão aulas teóricas noturnas e práticas diurnas, com o cronograma combinado em aula. Com autorização da Confederação Brasileira de Atletismo (Cbat), a formação básica será ministrada por Kellermann Luiz Figueiredo Zanotti.

Para mais informações, o número (67) 99200-4912 está disponível.

