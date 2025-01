De MS, jogador rescinde com São Paulo e assina com Atlético-GO

O lateral-direito Raí Ramos, de 30 anos, foi confirmado como novo jogador do Atlético-GO para a temporada de 2025. Natural de Japorã, no Mato Grosso do Sul, o jogador foi oficializado pelo clube na quinta-feira (9), após rescindir seu contrato com o São Paulo.

Raí Ramos chega ao Dragão após um período de empréstimo no Ceará em 2024, onde teve uma participação destacada, com 42 jogos disputados e quatro gols marcados.

Raí Ramos deve começar 2025 como titular da lateral-direita do Atlético-GO, sendo uma das primeiras contratações do clube para a temporada. Ele já vinha treinando com a equipe e está pronto para integrar o elenco rubro-negro no início da temporada.

O lateral chegou ao São Paulo em 2023, após se destacar no Campeonato Paulista pelo Ituano. No entanto, sua passagem pelo Tricolor não foi como esperado. Raí Ramos atuou em apenas nove jogos no clube paulista antes de ser emprestado ao Ceará.

Antes de sua chegada ao São Paulo, Raí Ramos teve uma carreira consolidada em clubes como Londrina, Operário-PR, Ituano, além de passagens pelo futebol da Geórgia e de Portugal.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também