Dispensado pelo Athletico, Bruninho Samudio assina com o Botafogo

O goleiro Bruninho, filho de Eliza Samudio, chamou atenção da base do Botafogo depois da Copa Voltaço sub-14 em junho, e depois da dispensa do Athletico, confirmada na semana passada, o atleta assinou com o clube carioca.

A informação foi divulgada inicialmente pela jornalista Monique Vilela e confirmada pelo UmDois Esportes. Bruninho foi escolhido como o melhor goleiro da Copa Voltaço.

Bruninho jogou por um ano e meio no Athletico Paranaense, onde ganhou destaque e foi avaliado pelo Botafogo. O goleiro sub-14 teve a proposta de sete clubes e optou pelo Botafogo, que tem a presença de Léo Coelho, diretor de futebol da base do time, que já trabalhou com Bruninho no time paranaense.

Bruninho estava vivendo em Curitiba com a avó Sônia, mãe de Eliza. Os dois se mudaram de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde o jovem ganhou destaque atuando no futsal. Após uma indicação, ele passou na avaliação do Athletico em 2022 e começou atuando no sub-13.

Com 1,88m, ele assinou o primeiro contrato, coincidentemente, no dia em que a mãe completaria 39 anos. O vínculo firmado previa uma ajuda de custo mensal, estudos e atendimentos médicos.

