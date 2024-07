Domingo tem três grandes decisões

Este domingo (14) será de grandes emoções no mundo do esporte, com decisões dos ganhadores da Eurocopa e da Copa América, além da final de Wimbledon – que já acontece em transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

Final de Wimbledon

Com início às 10h, acontece a disputa do terceiro Grand Slam do ano, que será uma reedição de 2023, com Novak Djokovic, que disputará sua sexta final consecutiva em Wimbledon, contra o espanhol Carlos Alcaraz.

Na TV, os entusiastas do tênis já podem estar acompanhando o campeonato na ESPN, enquanto para os assinantes de serviços de streaming, a competição está sendo transmitida ao vivo no Disney +.

Eurocopa

A partir das 15h (horário de MS) de hoje, Espanha e Inglaterra definem, em jogo lotado de emoções no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha, quem fica com a taça europeia de seleções, em um embate que será transmitido na TV aberta, serviços de streaming e plataformas de vídeo.

Para quem quiser ver a emoção da partida na TV, basta sintonizar na Globo, que escalou o narrador Gustavo Villani e os comentaristas Caio Ribeiro e Paulo Nunes para acompanharem o jogo. O Globoplay, serviço de streaming da emissora, irá retransmitir o sinal da TV Globo para todo o país através da internet.

Além disso, a CazéTV, com comentário do streamer Casimiro, também estará transmitindo a partida. A live estará disponível no canal da CazéTV no YouTube, na Twitch, no Mercado Play, no canal 2000 da Samsung TV Plus, acessível em smart TVs da marca, e no serviço de streaming Amazon Prime.

Copa América

Começando às 21h, a final da Copa América também vai contar com transmissão da TV Globo em sinal aberto para todo o Brasil, além de transmissão no serviço de streaming da emissora.

Com narração de Luis Roberto, acompanhado de Roger Flores e Júnior nos comentários, o jogo será retransmitido pela Globoplay para todo o país.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também