Dorival Júnior convoca Alex Telles, no lugar de Guilherme Arana, na Seleção

O técnico Dorival Júnior convocou o lateral-esquerdo Alex Telles, do Botafogo, para os jogos da Seleção Brasileira contra Peru e Chile, pelas eliminatórias. O jogador entra no lugar de Guilherme Arana, do Atlético-MG, que foi cortado após ser diagnosticado com uma lesão na coxa esquerda.

Essa é a segunda troca promovida por Dorival na lista dos convocados para as próximas rodadas das eliminatórias. Na sexta, o treinador chamou Beraldo, zagueiro do PSG, para o lugar do lesionado Bremer, da Juventus.

É a primeira vez que Dorival Júnior convoca Alex Telles, de 31 anos. O lateral do Botafogo tem 12 jogos com a camisa da Seleção e não entra em campo pela equipe desde junho de 2023, em amistoso contra Senegal, ainda sob o comando do interino Ramon Menezes. Telles fez parte do elenco do Brasil na Copa do Mundo do Catar, em 2022.

Também nesta sexta (4), a CBF anunciou que o último jogo do Brasil como mandante em 2024 será na Arena Fonte Nova. Salvador vai receber o clássico contra o Uruguai, no dia 19 de novembro, pela 12ª rodada das eliminatórias. A capital baiana volta a sediar uma partida da Seleção depois de cinco anos a última vez foi na Copa América de 2019.

Mas antes, o Brasil enfrenta o Chile, no dia 10 de outubro, em Santiago, e o Peru, no dia 15, em Brasília. A Seleção está na 5ª posição das eliminatórias, com 10 pontos, a 8 pontos da líder Argentina e apenas um ponto à frente da Bolívia, primeira fora da zona de classificação para a Copa do Mundo e repescagem.

Veja a lista de convocados para a seleção brasileira:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Manchester City);

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon) e Alex Teles (Botafogo)*

Zagueiros: Beraldo (PSG)*, Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham) e Rodrygo (Real Madrid);

Atacantes: Endrick (Real Madrid), Igor Jesus (Botafogo), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Botafogo), Raphinha (Barcelona), Savinho (Manchester City) e Vinicius Junior (Real Madrid).

