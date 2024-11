Dorival revela jogadores que enfrentarão Venezuela e Uruguai; veja a convocação

Nesta sexta-feira (01), Dorival Jr. divulgou os nomes dos 23 jogadores que disputarão a Data Fifa de novembro. Os próximos jogos do Brasil serão contra a Venezuela, no dia 14, às 17h (horário de Mato Grosso do Sul), e contra o Uruguai, dia 19, às 20h45.

Vale ressaltar que o Uruguai foi quem eliminou o Brasil na última Copa América.

Durante a convocação, Dorival Jr. aproveitou para falar da Bola da Ouro, entregue na última segunda-feira (28), na qual Vini Jr. era o favorito para receber o prêmio, mas foi dada a Rodri, da Espanha.

"Na minha opinião, uma situação injusta, até porque é uma premiação individual. Nada contra quem ganhou o prêmio, muito pelo contrário, é o reconhecimento de um dos grandes atletas do futebol espanhol, porém o Vinicius, pelo trabalho que fez, deveria ter tido uma atenção diferente", disse.

Já sobre a decisão de não convocar Neymar, Dorival repetiu que o jogador precisa de mais minutos em campo. Desde o seu retorno, o jogador do Al-Hilal só entrou em campo em uma partida.

Além do craque, Endrick, do Real Madrid, também não foi convocado pois segundo o técnico, a prioridade é quem está atuando por mais minutos pelo seu respectivo clube.

Confira a convocação da Seleção Brasileira:

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon) e Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Murillo (Nottingham Forest)

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphinha (Barcelona)

Atacantes: Estevão (Palmeiras), Igor Jesus (Botafogo), Luiz Henrique (Botafogo), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vini Jr (Real Madrid)

