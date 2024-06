Messi diz que Inter de Miami será seu 'último clube' e rebate falas de Mbappé

Lionel Messi deu uma entrevista à ESPN onde admitiu não estar pronto para pendurar as chuteiras, e que tem medo de quando o momento chegar, mesmo não estipulando uma data.

Mas ele declarou acreditar que o Inter Miami, onde joga atualmente, será o último clube da carreira dele. “Foi um passo difícil deixar a Europa para vir aqui (Estados Unidos). O fato de ter sido campeão do mundo ajudou para ver a coisa de outra maneira. Mas não penso nisso, tento disfrutar muito mais de tudo, porque tenho consciência de que cada vez falta menos", disse o argentino.

Clube que tem David Beckham como um dos donos, o Inter Miami contratou Messi em 2023, seis meses depois de o craque liderar a Argentina ao terceiro título de Copa do Mundo do país, no Catar. O contrato com a equipe da Major League Soccer (MLS) termina em dezembro de 2025.

Messi está concentrado com a seleção da Argentina para a Copa América, e a base é justamente o centro de treinamento do Inter Miami, em Fort Lauderdale. A atual campeã do torneio fará o jogo de abertura contra o Canadá no dia 20 de junho, em Atlanta. Além dos dois países, o grupo A tem também o Chile e o Peru. Nisso, o ex-Barcelona tentará o bicampeonato da competição.

E falando em Copa América, Messi rebateu a declaração do atacante e ex-parceiro de PSG, Kylian Mbappé, que fez polêmica ao comparar a Eurocopa e a Copa do Mundo.

Em coletiva da seleção da França, em 4 de junho, o francês afirmou que o torneio da Uefa é "mais complicado" que a Copa, pelo fato de todas as equipes se conhecerem muito bem.

Messi, por sua vez, discordou de Mbappé, e lembrou de outra fala polêmica do francês, que em 2022, disse que o futebol sul-americano "não é tão avançado" quanto o europeu, justamente no ano em que a Argentina venceu a Copa do Mundo.

Para o camisa 10 da Seleção Argentina, o fato da Eurocopa não contar com equipes como Brasil, Uruguai, além da própria Albiceleste, não a torna maior e nem mais difícil que a Copa.

"Obviamente que a Eurocopa é uma competição importantíssima, onde estão os melhores, mas estão deixando de fora a Argentina, três vezes campeã do mundo, o Brasil, cinco vezes campeão do mundo, o Uruguai, duas vezes campeão do mundo", disse ele.

