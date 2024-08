Equipe de refugiados ganha primeira medalha da história nas Olimpíadas

A Equipe de Refugiados dos Jogos Olímpicos conseguiu a primeira medalha da história neste domingo (04). A boxeadora Cindy Winner Djankeu Ngamba, de Camarões, venceu a francesa Davina Michel pelas quartas de final do boxe na categoria até 75 kg e assegurou pelo menos o bronze nas Olimpíadas.

É a primeira vez que o time de refugiados alcança um lugar no pódio desde a criação do time para a Rio 2016. A boxeadora ainda disputa a semifinal no próximo dia 8, às 16h15 (de Mato Grosso do Sul), contra Atheyna Bibeichi Bylon, do Panamá, com a possibilidade de brigar pelo ouro.

No boxe, os atletas que alcançam as semifinais asseguram pelo menos a medalha de bronze. Assim, caso seja derrotada no próximo combate, Cindy conquistará pelo menos uma honraria em Paris.

A camaronesa treina na Inglaterra e compete pela Equipe de Refugiados por não poder retornar a Camarões. Ela é homossexual, orientação criminalizada no país africano.

Aos 20 anos, ela quase foi deportada para o país africano por ainda não possuir o passaporte britânico, condição que ainda busca. Caso retornasse, poderia ser agredida ou até ser presa.

Longe do país natal, ela foi convidada a competir pelo time de refugiados em Paris, que reuniu o maior número de atletas para a atual edição dos Jogos.

São 36 atletas classificados como refugiados pela ONU (Organização das Nações Unidas) competindo sob a bandeira do COI (Comitê Olímpico Internacional).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também