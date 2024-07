Equipe feminina de MS leva bronze na Copa Centro-Oeste de Futsal de Surdos

Brenda Leitte, com ge

Reunindo 165 surdoatletas no último fim de semana, Campo Grande sediou a Copa Centro-Oeste de Futsal de Surdos, competição que contou com a participação de 12 associações, de quatro estados da região, nas categorias feminina e masculina.

Na categoria feminina, a equipe Sul-mato-grossense Associação Pantanal dos Surdos ficou com o bronze, enquanto o ouro foi para Associação de Surdos de Goiânia e a prata para a Associação de Surdos de Anápolis.

Realizada pela Confederação Brasileira de Desportos de Surdos e organizada pela Federação Desportiva dos Surdos de Mato Grosso do Sul os jogos foram disputados no Ginásio Moreninho (UFMS) e no Guanandizão.

No masculino, a Associação dos Surdos de Cuiabá foi a campeã, superando a equipe de Goiânia, na segunda colocação, e a Associação Educacional e Desportiva dos Surdos de Formosa, em terceiro lugar.

