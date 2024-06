Espanhol chega à final de Roland Garros após vencer semifinal de quatro horas

Carlos Alcaraz, de 21 anos, é o atual terceiro colocado do ranking da ATP, e venceu a batalha de 4h09min contra o italiano Jannik Sinner e avançou à final de Roland Garros pela primeira vez. O placar foi de 3 sets a 2.

Na grande decisão, o espanhol vai encarar o vencedor do duelo entre Casper Ruud e Alexander Zverev. “Foi uma das partidas mais difíceis da minha curta carreira até agora. Isso mostra o quão bom Jannik é. Espero jogar mais vezes contra ele assim”, disse o tenista.

Ao longo da batalha, tanto Alcaraz quanto Sinner enfrentaram problemas físicos. O espanhol pareceu se recuperar antes, enquanto o italiano demonstrou incômodo com cãibras por mais tempo.

Com o resultado, Alcaraz se tornou o mais novo, na era aberta, a alcançar finais de Grand Slams da ATP em três pisos diferentes, saibro, grama e quadra dura.

O espanhol buscará agora, o terceiro título nos principais torneios. Ele já levantou os troféus do US Open, em 2022, e de Wimbledon, no ano passado. Se for campeão de Roland Garros, o jovem assumirá a segunda colocação do ranking mundial, deixando Novak Djokovic em terceiro.

Isso porque a posição de número 1 do mundo já pertencerá a Sinner, depois de Roland Garros. O italiano soube que assumiria a ponta do ranking quando avançou às semifinais e viu Djokovic, dono da liderança, desistir.

