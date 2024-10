Estudantes de MS trazem 57 medalhas dos Jogos Escolares Brasileiros

Estudantes de Mato Grosso do Sul fizeram bonito e durante o período de competição no Jogos Escolares Brasileiros, foram 57 medalhas conquistadas, no evento que começou no dia 20 de setembro e terminou na última semana, em Recife, em Pernambuco.

Foram 17 medalhas de ouro, 15 de prata e 25 de bronze. A equipe estadual foi composta por 203 estudantes-atletas, de 12 a 14 anos.

As modalidades disputadas foram atletismo, atletismo adaptado, badminton, ciclismo, ginástica artística, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa, wrestling (luta olímpica) e xadrez, tanto no masculino quanto no feminino.

Na ginástica rítmica, a participação foi exclusivamente no feminino.

Além disso, as equipes representam o estado nas modalidades coletivas de basquetebol, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia, em ambos os naipes.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também