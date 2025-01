Federação de Futebol de MS quer concessão do Jacques da Luz

O presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Estevão Petrallás anunciou, durante evento de lançamento do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A – 2025, que pretende assumir o Estádio Jacques da Luz, no parque das Moreninhas.



O Estádio é alvo de críticas dos clubes de futebol e até que os documentos e comprovantes necessários para a segurança sejam apresentados, o Ministério Público de MS recomenda que as partidas do campeonato sejam realizadas sem a presença de público.

Diante da situação do local, Estevão Petrallás fez um compromisso de apresentar a Prefeitura de Campo Grande, uma proposta para assumir a gestão do estádio. “A gente vai conseguir desonerar o Município”, reafirmou durante o evento.



O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da 43ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, instaurou o Inquérito Civil nº 06.2025.00000012-8 para averiguar as condições gerais de segurança do Estádio para uso no Campeonato Sul-Mato-Grossense.



O Promotor de Justiça Luiz Eduardo Lemos de Almeida, que conduz o procedimento, destaca que a iniciativa evidencia a necessidade de verificar o cumprimento de normas técnicas de segurança e de acessibilidade previstas na legislação vigente.



“A proteção dos torcedores e a observância das normas legais são pilares fundamentais para garantir a segurança e o bem-estar durante os eventos esportivos. É imprescindível que o estádio esteja em plena conformidade com as exigências legais”, afirmou o promotor.



“É lógico que Campo Grande tem uma particularidade, que é a questão do estádio Jacques da Luz, que precisa, aos poucos, estar melhor aparelhado. Eu acredito que, agora, nesse momento mais consistente de um mandato de quatro anos, vamos conseguir caminhar juntamente com a prefeitura e Campo Grande vai ter um estádio minimamente decente, para receber principalmente as competições nacionais”, alegou o presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul.



