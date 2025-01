Felipe Melo anuncia aposentadoria do futebol aos 41 anos

O zagueiro Felipe Melo, de 41 anos, anunciou nesta sexta-feira (24) sua aposentadoria do futebol profissional.

O atleta, que encerra sua trajetória após não renovar contrato com o Fluminense, usou as redes sociais para se despedir dos gramados e refletir sobre a carreira marcada por conquistas e desafios.

“Hoje, encerro um dos capítulos mais importantes da minha vida: minha carreira como jogador de futebol. Foram anos incríveis, de muitas batalhas e conquistas, mas, acima de tudo, anos em que vi o propósito de Deus se cumprindo em cada passo que dei. Tudo o que vivi, cada momento, foi guiado pela mão d’Ele, e sou eternamente grato pelo privilégio de ter feito o que amo”, escreveu.

Sem revelar quais serão os próximos passos, o ex-jogador se despede após mais de duas décadas de atuação profissional.

Conhecido por sua postura combativa e liderança em campo, Felipe Melo construiu uma carreira sólida, passando por clubes renomados do Brasil e do exterior, além de representar a seleção brasileira em competições internacionais.

No Fluminense, seu último clube, Felipe Melo integrou o elenco campeão da Libertadores de 2023, encerrando sua passagem de maneira emblemática. Sua trajetória inclui títulos e momentos memoráveis que consolidaram seu nome como um dos jogadores mais marcantes de sua geração.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também