Felipe Melo, do Fluminense, é expulso no Maracanã após fazer gesto de roubo

Fluminense e Grêmio se enfrentaram nessa sexta-feira (1º), no Maracanã, em duelo na luta para fugir da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. No empate em 2 x 2, Felipe Melo foi expulso por criticar a arbitragem nos minutos finais do jogo.

No final da partida, o árbitro Matheus Delgado Candançan apitou um pênalti para o Grêmio, que garantiu o empate do Imortal no Maracanã. No entanto, após a marcação, Felipe Melo foi expulso por reclamação, deixando o campo fazendo gesto de roubo.

Na saída de campo, Kauã Elias, um dos autores dos gols do Fluminense, também esbravejou contra a arbitragem do confronto. Para o atacante, o Tricolor Carioca está sendo prejudicado no Brasileirão.

Vale destacar que além do episódio de Felipe Melo, o técnico Mano Menezes e o lateral Marcelo também se desentenderam aos 45 minutos do segundo tempo.

O empate entre Fluminense e Grêmio não foi bom para as equipes. Com o ponto conquistado no Maracanã, o Fluminense é o 12º lugar, com 37 pontos, enquanto o Grêmio é o 11º, com 39.

