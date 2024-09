Festival Paralímpico acontece neste sábado na Capital; veja como participar

No próximo sábado (21), acontecerá o Festival Paralímpico no Centro Poliesportivo Mamede Assem José, na Vila Almeida, em Campo Grande. Um evento nacional, que visa promover a prática esportiva entre crianças e jovens com deficiência.

O festival será realizado das 7h às 12h, para jovens de 7 a 20 anos. As inscrições podem ser feitas por aqui. O evento oferecerá oficinas de três modalidades: futebol para paralisados cerebrais, halterofilismo e tiro com arco.

As atividades serão organizadas em formato de rodízio, com cada modalidade sendo praticada por 30 minutos, garantindo que todos possam experimentar um pouco de cada esporte.

O evento acontece desde 2018 em várias cidades do Brasil. Este ano, além da Capital, municípios como Amambai, Rio Brilhante e São Gabriel do Oeste também se juntam ao festival.

