Flamengo anuncia a contratação do meio-campista Carlos Alcaraz

Não tem Alcaraz somente no tênis. O Flamengo oficializou a contratação de seu terceiro reforço na janela, Carlos Alcaraz, meio-campista argentino de 21 anos.

No anúncio feito nesta quarta-feira (28), o Rubro-Negro brincou com o fato de o jogador ter o mesmo nome do tenista espanhol, que ocupa a terceira colocação do ranking da ATP.

Alcaraz assinou contrato em Londres, com vínculo até agosto de 2029. O argentino é aguardado nos próximos dias no Rio de Janeiro.

O Rubro-Negro pagará 20 milhões de dólares, equivalente a R$ 110 milhões, por Alcaraz, que estava no Southampton, da Inglaterra. O jogador foi formado na base do Racing, da Argentina, que receberá do Flamengo o percentual referente ao mecanismo de solidariedade.

O meia-atacante Victor Hugo foi envolvido na negociação. Ele foi emprestado ao Southampton, que o repassará Goztepe, clube que faz parte do grupo que controla os ingleses.

