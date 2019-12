Flamengo enfrenta o Liverpool pelo Mundial após 38 anos

Sarah Chaves, com informações do Globo Esporte

Os torcedores do Flamengo esperam ansiosos pelo jogo deste sábado (21) contra o Liverpool, isso porque se o time carioca vencer a equipe inglesa, o rubro-negro trará para o Brasil a taça do Mundial de Clubes.

O jogo começa às 13h30 em Mato Grosso do Sul e será transmitido ao vivo pela TV Globo, o SporTV e o GloboEsporte. Partida ocorre no estádio no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar.

O Flamengo irá reviver o duelo com o Liverpool de 1981, onde o time brasileiro goleou o rival por 3 a 0. E a lembrança estará estampada também na camisa, já que o time irá usar o segundo uniforme, todo branco igual o de 38 anos atrás.

O técnico Jorge Jesus escalou os jogadores pra irem com força máxima , com Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel.

Na provável escalação do Liverpool, o volante Wijnaldum, não deve jogar devido uma lesão muscular, e o zagueiro Van Dijkainda pode ser uma opção viável ainda, que voltou a treinar depois de se recuperar de uma doença, o time fica com Alisson; Alexander-Arnold, Joe Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Keita e Milner; Salah, Firmino e Mané.

O Mengão irá para a disputa do seu quarto título neste ano, onde já faturou o Campeonato Carioca, Cope Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro.

