Flamengo supera o Al-Hilal e vai enfrentar o Liverpool

Com mais uma virada e muita emoção ao torcedor Rubro Negro, o Flamengo supera o time da Arábia Saudita, Al-Hilal, por 3 a 1, na tarde desta terça-feira (17) no Estádio Internacional Khalifa, na cidade de Doha, Catar, e segue para a grande final do Mundial de Clubes onde enfrentará o time inglês Liverpool.

O time carioca levou um grande susto no primeiro tempo, aos 28 minutos do primeiro tempo, o time do Al-Dawsari marca através de Giovinco que recebeu pelo meio e abriu ótima bola para Al-Burayak na direita. O lateral recebeu e cruzou rasteiro de primeira, a bola acha Al-Dawsari de frente, livre, no meio da área. O meia chutou, a bola desviou em Mari e matou Diego Alves, o goleiro ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

Segundo tempo

Na etapa complementar aos 3 minutos, Gabriel achou Bruno Henrique na área, o camisa 27 invadiu a área e rolou para o uruguaio Arrascaeta que apenas empurrou para o fundo das redes e igualou o placar.

O Flamengo continua investindo e não desiste, tanto que aos 32, Bruno Henrique vira o marcador para o time. O gol começou com Diego abrindo para Rafinha na direita, o lateral cruzou de primeira na cabeça de Bruno Henrique fazer o segundo da equipe.

E quatro minutos depois o Flamengo marcou mais um garantindo a equipe na grande final. A equipe adversária marcou contra, a jogada começou com Diego que recebeu na entrada da área e tocou para Bruno Henrique na esquerda. O atacante invade a área e tenta o cruzamento para Gabriel, mas Al-Bulayhi manda contra as próprias redes.

Agora o a equipe do Rio de Janeiro vai encarar a o time inglês Liverpóol no próximo sábado (21) às 13h30 (de MS).

