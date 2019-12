Flamengo entra em campo pelo mundial nesta terça-feira

Com Mundial de Clubes já em curso, Flamengo embarcou, neste sábado (15), em Doha, cidade sede das semifinais. O Rubro-Negro entra em campo para enfrentar o time Al-Hilal, nesta terça-feira (17).

Esperada por 35 torcedores a delegação não passou pela área de desembarque do aeroporto na capital do Qatar. Jogadores e familiares foram levados da pista de pouso para os ônibus que os levaram para o hotel Gran Hyatt, na região de West Bay.

Um torcedor tocou em um saxofone o hino do Flamengo enquanto o ônibus estacionava em frente à entrada do hotel.

Já no país-sede da disputa intercontinental, o Flamengo segue a sua preparação, nesta segunda-feira (16). O Rubro-Negro treina no estádio Abdulla Bin Khalifa.

Na terça, a equipe encara o Al-Hilal, às 14h30 no horário de Brasília, no estádio Khalifa, em jogo valido pela semi do Mundial.

Deixe seu Comentário

Leia Também