Liverpool recusa hotéis, do Flamengo e outro acusado de trabalho escravo

Há poucos dias para estrear no Mundial de Clubes , o Liverpool dispensou o hotel em que ia ficar no Qatar.

O Marza Malaz Kempinski foi acusado de estar violando as leis trabalhistas do país, o que seria abominado pelo clube.

Como decidiram por “preservar os princípios” e não se hospedar num hotel envolvido em escândalo, o Liverpool iniciou uma busca em outros locais para se hospedar. O time inglês gostou do Hotel Grand Hyatt, mas lá já estava a delegação o Flamengo.

O Liverpool porém , recebeu a notícia do hotel de que o Rubro-Negro ia se hospedar ali, eles decidiram buscar outro local já que não abrem mão da exclusividade. Com isso Reds vão se acomodar no luxuoso St. Regis.

O clube estreia no dia 18 de dezembro no Mundial do Qatar.

