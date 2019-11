Futebol de base do MS pode ter apoio da CBF

O Governo do Estado em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e com a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), discutem a implantação do projeto Gol do Brasil, para fortalecer as bases do futebol do Mato Grosso do Sul (MS).

Na reunião que ocorreu na última quinta-feira (7), onde esteve presente O diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Marcelo Ferreira Miranda, o coordenador do programa CBF Social, Diogo Cristiano Netto, foi discutido o desenvolvimento do futebol de base sul-mato-grossense por meio da qualificação de profissionais dos clubes, sob orientação metodológica da CBF, por meio da implantação do Gol do Brasil.

De acordo com Miranda, a proposta da Confederação foi apresentada às unidades federativas e cidades que não receberam diretamente jogos da Copa do Mundo de 2014. O projeto prevê a implantação das chamadas Unidades de Aplicação da Metodologia (UAM). “A CBF nos apresentou um programa de legado, desenvolvido especialmente para estas regiões e estamos tentando incorporar no Governo do Estado”.

“Com o Gol do Brasil Legado, a CBF custeará todo o material esportivo e de divulgação. Já o Governo do Estado entra com o espaço e o pagamento do professor. A qualificação profissional, dentro de uma metodologia muito interessante que eles desenvolvem, fica sob responsabilidade da CBF”, ressalta Miranda.

O foco da instalação do programa não está só em Campo Grande, destaca o diretor-presidente da Fundesporte. “Conversamos sobre a necessidade de formar uma comissão estadual para o desenvolvimento do futebol de base no Estado, já que praticamente nenhum clube profissional tem um trabalho forte na formação de atletas”.

Miranda aproveitou o encontro para apresentar ao coordenador do CBF Social, Diogo Netto, o trabalho desempenhado pelo Programa Escolar de Formação e Desenvolvimento Esportivo de Mato Grosso do Sul, da Fundesporte. A ideia é alinhar a metodologia da CBF ao projeto dentro das escolas. “Apresentamos o nosso programa e a ideia é uma fusão, utilizar esse programa tanto para implantação do Gol do Brasil Legado, quanto para, de alguma forma, criar uma estrutura de base dos clubes”, finaliza Miranda.

O programa

O programa prevê a implantação de um sistema que permita aos profissionais envolvidos acompanharem o desempenho dos alunos do Gol do Brasil. Por meio de plataforma digital própria da CBF, serão cadastrados alunos e professores para o monitoramento dos indicadores escolares das crianças - registro de aulas e presença, por exemplo, bem como características de suas vidas em comunidade e família.

A CBF disponibilizará, ainda, cursos de aperfeiçoamento aos professores e acompanhamento das aulas, quer seja presencialmente ou por meio de câmeras instaladas no campo.

