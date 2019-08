Reabertura do Guanandizão reconta história e valoriza esporte na capital

O Ginásio Guanandizão voltará a ser a principal praça de esportes coberta de Mato Grosso do Sul com o projeto de revitalização em execução pelo Governo do Estado e Prefeitura de Campo Grande.

Os investimentos resgatam um templo do esporte e da cultura, que no passado sediou competições e shows nacionais e revelou grandes atletas.

Inaugurado em 1984 pelo ex-governador Pedro Pedrossian, com shows dos artistas Rita Lee e Alceu Valença em ascensão, o Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis homenageia o dono de uma joalheria na cidade que foi um dos maiores incentivadores do esporte local.

Sua construção, moderna para a época, incluiu a Capital no calendário esportivo nacional e foi base para projetos de iniciação ao esporte, os quais revelaram atletas em várias modalidades.

O secretário especial de Governo Carlos Alberto Assis recorda que “o Guanandizão é a própria história do nosso desporto, ali já desfilaram grandes atletas de renome nacional e internacional e nos projetamos no cenário brasileiro nos áureos tempos do time de vôlei da Copaza”.

Segundo ele, o ganho que o esporte e a cidade terão com sua reforma será imensurável. “Vamos atrair competições nacionais e dar suporte aos nossos clubes e atletas”, pontuou.

Obras em andamento

O governador Reinaldo Azambuja e o prefeito de Campo Grande, Marquinhoss Trad, assinaram no dia 31 de janeiro deste ano a ordem de serviço da reforma e adequação do ginásio administrado pelo município, com recursos, R$ 1,8 milhão, do estado.

A revitalização incluirá a recuperação da parte hidráulica e elétrica, arquibancada, vestiários, alojamentos, banheiros, cobertura, pintura e reurbanização da área externa do complexo esportivo.

As obras sequem em ritmo acelerado, com conclusão prevista para meados de 2020. O piso da quadra foi retirado e será substituído por uma base móvel em conformidade com o esporte a ser praticado e suas especificações.

A capacidade de público será mantida em 8.240 pessoas, atendendo recomendações de segurança, mas as cadeiras serão trocadas e haverá adequações em acessibilidade. As lajotas no entorno do ginásio foram retiradas e o espaço ganhará novo piso.

Para a reabertura do ginásio, Estado e Município se articulam para trazer um jogo pelas ligas nacional ou mundial de vôlei. Enquanto a reforma segue, os dirigentes esportivos contabilizam um novo momento para o esporte.

“A falta de um espaço como o Guanandizão hoje inibe as federações de captar grandes eventos nacionais ou mesmo realizar competições regionais”, afirma o presidente da Federação de Voleibol de MS, José Eduardo Amâncio da Mota, o Madrugada.

As estrelas do vôlei

O Guanandizão motivou a formação de uma equipe de vôlei de expressão, a Copaza, entre as três melhores do Brasil na época (1984/87). O clube revelou Carlão e Pampa, campeões olímpicos em 1992, e enfrentou no ginásio equipes do nível da Pirelli e Minas. Momentos do esporte que agora poderão ser retomados com o apoio do poder público.

Fomento à economia

A reforma do ginásio, com equipamentos modernos acompanhando a nova tecnologia implantada nos grandes palcos esportivos, vai propiciar novamente esses momentos que continuam na memória da cidade.

Com a presença de ícones do esporte nacional a etapa do Troféu Brasil de Ginástica e Circuito Caixa de Ginastica Artística e Rítmica, nos dias 27 a 30 de maio de 2010 trouxe Diego Hypólito, Mosiah Rodrigues, Arthur Zanetti, Sérgio Sasaki, Daniele Hypólito, Jade Barbosa, Ethiene Franco e Khiuani Dias, Elaine Sampaio, Rafaela Costa, Anita Klemann, Ana Paula Scheffer e Angélica Kvieczynski.





