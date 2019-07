Gaeco investiga desvio de dinheiro público em secretaria de Esportes

Joilson Francelino, com informações da assessoria

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) e a Promotoria de Justiça de Batayporã deflagraram na manhã desta terça-feira (30) a Operação “Jogo Sujo”, voltada à repressão dos crimes de peculato, falsidade ideológica e fraude a processo licitatório.

As investigações revelaram a fraude em licitação para a aquisição de material esportivo, troféus, medalhas e uniformes no âmbito da Secretaria de Esportes de Batayporã, por meio de empresa de fachada (falsidade ideológica), com o consequente desvio de dinheiro público.

As equipes do GAECO cumpriram sete mandados de busca e apreensão na residência de servidores públicos municipais e de empresários, como também na sede Prefeitura Municipal de Batayporã, especificamente nas salas funcionais dos agentes públicos investigados.

