Dois investigadores e um advogado são presos em operação do Gaeco

Os investigadores Gil Emerson Vasconcelos Santana e Paulo César dos Reis, da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, foram presos durante a Operação Balcão de Negócios, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) nesta segunda-feira (8).

De acordo com informações do site O Pantaneiro, além dos dois policiais civis, um advogado também foi detido, a identidade dele ainda não foi revelada. As prisões ocorreram em Aquidauana e em Campo Grande. Ao todo o Gaeco cumprirá 12 mandados de prisão preventiva e mais quatro de prisão temporária em Campo Grande e Aquidauana.

A operação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa de tráfico de drogas, de armas e corrupção policial.

Furto de drogas em delegacia

Em junho, pouco mais de 100 quilos de cocaína que estavam escondidos na Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana desapareceram. A droga havia sido apreendida em um caminhão, com um homem de 68 anos.

No dia 10 de junho, foi dado falta do entorpecente e teve início uma investigação que terminou com pelo menos 15 pessoas presas, entre elas o delegado Eder Oliveira Moraes, que era o titular da unidade policial.

