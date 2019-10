Domingo de futebol tem Fla-Flu no Maracanã e Palmeiras visita o Athletico-PR

Priscilla Porangaba, com informações do Globo Esportes

O domingo de futebol pelo Brasil tem clássico carioca entre Flamengo e Fluminense, a partir das 17h (MS), no Maracanã. Além do confronto entre o líder do Campeonato Brasileiro com o Tricolor, a 27ª rodada ainda conta com mais cinco jogos.

Com oito de vantagem perante do vice, Palmeiras, o Flamengo soma 61 pontos na tabela de classificação. O Rubro-Negro acumula quatro vitórias em sequência.

Com duelo de volta pelas semifinais da Copa Libertadores à vista, o técnico Jorge Jesus pode poupar alguns titulares.

O Fluminense está na 15ª posição e tem 29 pontos, a três de distância do Ceará, primeiro dentro da zona de rebaixamento. O treinador Marcão deve barrar o atacante João Pedro, que vive jejum de gols.

Na terceira colocação, com 51 pontos, o Santos visita o Atlético-MG no Independência. O Galo tem 32 pontos e está no 12º lugar.

Também às 15h, o São Paulo recebe o Avaí no Morumbi. O Tricolor é o quinto na tabela, com 43 pontos, enquanto o Leão é o 19º, com 17.

Internacional e Vasco medem forças no Beira-Rio, também às 15h. O Colorado fecha o G-6, com 42 pontos, enquanto o Cruz-Maltino é o 11º colocado, com 34 pontos.

Às 18h, a lanterna Chapecoense, com 16 pontos tem compromisso em casa, na Arena Condá, diante do Goiás, 10º colocado, com 37 pontos.

Mais tarde, às 18h, o Palmeiras mede forças com o Athletico-PR na Arena da Baixada, em Curitiba. O Alviverde soma 53 pontos e tenta evitar nova disparada do Flamengo.

O técnico Mano Menezes deixou dúvidas sobre a escalação, que não terá o lateral-direito Marcos Rocha e o meia Gustavo Scarpa. No ataque, há dúvida entre Deyverson, Borja e Henrique Dourado.

Na nona posição, com 38 pontos, o Athletico-PR tenta se aproximar do G-6. O técnico Tiago Nunes deve escalar Santos; Madson, Thiago Heleno, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini; Marcelo Cirino, Rony e Tonny Anderson.

