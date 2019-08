Ex-jogador de futebol é preso por furtos em casas

Priscilla Porangaba, com informações do R7

O ex-jogador de futebol Wellington Nogueira, de 33 anos, foi preso suspeito de realizar furtos a residências, na madrugada deste domingo (25) na Grande São Paulo. Ele jogou pelo Goiás Esporte Clube entre 2003 e 2006.

A Guarda Civil Municipal fazia patrulhamento na região, quando, por volta das 5h30, foi parada por um morador, dizendo que um homem tinha tentado roubar suas enxadas no quintal, mas fugiu.

A GCM fez buscas e conseguiu encontrar o ladrão. Ele confessou que tentou levar as pás e enxadas de uma casa em obras, mas acabou entrando em luta corporal com o morador, que o pegou no flagra. Não tendo sucesso em furtar os objetos, ele foi embora.

Ainda segundo a guarda, antes de invadir esta última casa, ele realizou outros dois furtos, na mesma madrugada. O circuito de segurança de uma rua mostra um desses crimes.

Wellington usa uma escada para entrar no quintal da residência. Neste local, ele pegou uma caixa de som de pequeno porte. Em outra residência, o homem levou um botijão de gás.

Ele furtava os objetos para vender e trocar por crack, segundo a guarda. De acordo com a GCM, Wellington jogou no Goiás Eporte Clube entre os anos de 2003 e 2006, mas foi afastado da equipe, justamente por problemas com as drogas.

O caso vai ser registrado no 1ºDP de Carapicuíba.

Deixe seu Comentário

Leia Também