Jovens são presos após furto na “Americanas” do centro

Lucas Vicente, 18 anos, e Eder Henrique, 24 anos, foram presos em flagrante na tarde desta segunda-feira (1°), por furtarem a Americanas da rua Marechal Rondon, em Campo Grande.

De acordo com informações do registro policial, Eder, Lucas e Anderson Alves, 18 anos, estavam em atitudes suspeitas dentro da loja quando o segurança Matheus dos Santos, 21 anos, suspeitou da ação, ficou em alerta para a movimentação deles, e verificou que Anderson coletava produtos ajudando os outros dois rapazes.

O material furtado foi colocado em duas mochilas, ao saírem da loja sem pagar pelos produtos eles se dividiram, Lucas deixou a Loja pela Marechal Rondom enquanto que Eder e Anderson saíram pela rua Dom Aquino.

A equipe de segurança, da própria loja, efetuou a detenção dos três e comunicaram o fato á Policia Militar. Após serem autuados em flagrante foi constado que Anderson não estava com nenhum objeto. Por outro lado, os outros detidos estavam com todos, ao todo mais de 10 produtos que somaram R$ 525,84. Na hora de prestar depoimentos, Lucas e Eder confirmaram que tentaram furtar os produtos e ressaltaram que Anderson Alves não fez parte da prática, o que foi ratificado pelo próprio.

Diante da situação, todos foram conduzidos a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e contrariando o que disseram á policia, Matheus segurança no momento do roubo apresentou ao Delegado Plantonista, um vídeo que mostra participação ativa dos três indivíduos, na pratica do furto.

Deixe seu Comentário

Leia Também