Jovem acorda com desconhecido dentro de casa e evita furto

Um estudante de 19 anos levou um susto ao acordar com um desconhecido dentro da própria casa. Às 15h30, ele flagrou Márcio Lopes Araújo, de 30 anos, levando seu Iphone e conseguiu impedir o furto em Dourados.

A vítima dormia e acordou ao perceber um homem passando perto de seu quarto e indo na direção da cozinha. Ele conseguiu segurar o suspeito, que carregava nas mãos o Iphone.

No quintal da casa, havia uma bicicleta com sacola pendurada no guidão, dentro da qual era transportado um vídeo game Xbox. Morador na Vila Cachoeirinha, Márcio foi detido pelo jovem até a chegada de uma equipe da Guarda Municipal.

Na frente do imóvel invadido havia uma máquina de cortar grama, mas o suspeito ale alega ser dele.

Na delegacia, onde foi autuado por furto, Márcio argumentou ter ido ao imóvel no qual foi flagrado apenas para ver se ia cortar grama.

Ele tem extensa ficha criminal, principalmente pela prática de furtos.

