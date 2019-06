Nove são presos por furto de 101kg de cocaína que estava em delegacia

Nove pessoas foram presas por envolvimento no furto de 101kg de cocaína da delegacia de Aquidauana (MS). A droga estava guardada em um depósito que fica na unidade, próximo às celas. O crime aconteceu no dia 10 de junho e, segundo a polícia civil, não há nenhum policial entre os presos – sete homens e duas mulheres, entre elas uma advogada. As prisões são preventivas, temporárias e em flagrante. A Polícia Civil não divulgou nomes e informou que a investigação segue sob sigilo.

A Corregedoria da Polícia Civil instaurou inquérito para apurar se houve "algum tipo de facilitação". Todos os presos serão transferidos para Campo Grande. Segundo as investigações, a delegacia foi arrombada. Após o ocorrido, delegado titular, Eder Oliveira Moraes, foi transferido para delegacia na cidade de Selvíria (MS).

Na terça-feira (11), a casa da advogada Mary Stella foi revistada pela Polícia Civil. A ação foi acompanhada pelo presidente da 3ª subseção da OAB/MS de Aquidauana, Vinícius Mendonça de Britto. O imóvel passou por nova vistoria no sábado (15), quando a ação dos policiais teve a participação da Corregedoria da Polícia Civil, OAB e da defesa de Mary Stella.

Deixe seu Comentário

Leia Também