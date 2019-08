Homem é preso por furto de carro, joias e eletrônicos

Rauster Campitelli, com informações do Dourados News

Acusado de invadir uma residência no Jardim Novo Horizonte, em Dourados, e furtar um veículo Hyundai HB20, R$ 30 mil em joias e também aparelhos eletrônicos, Vando Rodrigues do Santos foi preso por agentes do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil, na tarde desta segunda-feira (19). Vando contou com a ajuda de um adolescente de 16 anos para praticar o crime.

O dono da residência deixou o local por volta das 20h30 para ir a uma festa. Mais tarde, quando voltou, encontrou a janela do banheiro estourada e os cômodos da casa revirados. Vando e o adolescente entraram pela janela e furtaram várias peças de joias e semijoias, avaliadas em R$ 30 mil.

Além disso, a dupla também furtou televisores, fugindo a bordo do carro da vítima, posteriormente abandonado. Durante as diligências, os investigadores conseguiram chegar até o menor de 16 anos, que confessou o fato e revelou a localização do homem. Eles foram autuados e encaminhados para o 1° Distrito Policial de Dourados, onde o menor foi ouvido e liberado.

Ele devolveu as joias e, em uma casa em construção, a polícia achou dois televisores furtados. Vando se recusou a dizer aos agentes onde estariam os demais objetos furtados.

Deixe seu Comentário

Leia Também