Jogador de futebol é morto a facadas ao defender namorada

Sarah Chaves, com informações do G1

O jogador de futebol Ewerton Rodrigues, 21 anos, que atuava no Esporte Clube Rio da Praia, morreu nesta sexta-feira (13), após entrar em uma briga em tabacaria e ser esfaqueado, em Bertioga, no litoral de São Paulo.

De acordo com testemunhas, o jogador estava com alguns amigos e com a namorada dele em uma tabacaria em Bertioga. De repente, um homem teria 'passado a mão' na jovem na frente do rapaz. Os amigos do jogador teriam agredido o suspeito e o jogado dentro de um canal que fica perto do local.

Depois de ser agredido, o homem foi até a padaria localizada na avenida 19 de Maio. Ele pegou uma faca e ameaçou o grupo. Em seguida, foi para cima do jogador e acertou uma facada nele. Ewerton chegou a ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ewerton era morador de Bertioga. Atualmente, ele atuava na categoria sub-23 do Esporte Clube Rio da Praia. Fundado em 1964, o Rio da Praia é um dos clubes de futebol mais importantes de Bertioga e já disputou dezenas de campeonatos. No fim da manhã desta sexta-feira, o clube emitiu uma nota nas redes sociais.

"O dia amanheceu cinza para a nação azul. Faltam palavras para descrever o que todos estamos sentindo nesse momento. Nosso atleta do sub-23 Ewerton Rodrigues foi morto nessa madrugada. Toda a força do ECRP para os familiares e amigos! Luto", diz a nota emitida pelo clube.

Segundo a Polícia Civil, o autor do crime foi preso após o homicídio, mas sua identidade ainda não foi divulgada. O caso foi registrado na Delegacia Sede de Bertioga.

