Mãe que narra jogos de futebol para filho cego ganha prêmio da Fifa

A brasileira Silvia Grecco, mãe do palmeirense Nickollas, conquistou nessa segunda-feira (23), o prêmio Fifa Fan Award, concedido aos torcedores que se destacaram no ano.

Devido à deficiência visual do garoto, Silvia o acompanha em jogos do Palmeiras e narra cada lance da partida para ele.

A brasileira concorreu ao prêmio junto com a torcida holandesa da Copa do Mundo de Futebol Feminino e contra o uruguaio Justo Sánchez. "Nós estamos aqui representando nosso time, o Palmeiras, todos os torcedores do Brasil, todos os torcedores do mundo, todos que torcem pela pessoa com deficiência. O futebol pode transformar a vida dessas pessoas. É muito amor, muita dedicação e o simples gesto de narrar o jogo para meu filho, tivemos a oportunidade de um jornalista brasileiro, Marco Aurélio Souza, nos ver com o coração. Nossa história rodou o mundo", disse após receber o prêmio.

Ela finalizou dizendo "agradeço à Fifa por poder falar para o mundo do futebol que a pessoa com deficiência existe e precisa ser amada e incluída".

