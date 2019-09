Mano Menezes assume o Palmeiras após saída de Felipão

Mauro Silva, com informações do GE

O técnico Mano Menezes foi contratado pelo Palmeiras para assumir o lugar de Luiz Felipe Escolare, o Felipão. O Alviverde oficializou a contratação do ex-treinador do Cruzeiro na manhã desta terça-feira (2).

O contrato de Mano com o Verdão vai até o fim de 2021, além dele entram também no time o auxiliar Sidnei Lobo e o preparador físico Eduardo Silva, conhecido como Dudu. Omar Feitosa que era o preparador físico vai assumir a função de coordenador físico. “Será uma honra dirigir a Sociedade Esportiva Palmeiras”, disse Mano.

Menezes já havia sido sondado pelo Palmeiras em 2017, ao final da segunda passagem de Cuca, mas ele renovou com o Cruzeiro e permaneceu no ninho da Raposa até agosto deste ano. O nono técnico do time chega em São Paulo nesta quarta-feira (4).

