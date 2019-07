Gaúcho Gastão será enterrado hoje às 9h no Jardim das Palmeiras

Gastão Armando Frandoloso, proprietário da Churrascaria e Costelaria Gaúcho Gastão, que morreu na tarde dessa segunda-feira (8), aos 74 anos, será enterrado às 9h desta terça-feira (9), no Cemitério Jardim das Palmeiras, segundo informado pela família nas redes sociais.

Gastão estava internado no Hospital Adventista do Pênfigo, e lutava contra um câncer. Ele deixa esposa e quatro filhos.

Nas redes sociais, muitos lamentaram a morte do empresário, a nora dele Andrea Coimbra publicou “hoje foi um dia triste. Mas enquanto esteve entre nós foi símbolo de alegria e amor pela família e trabalho. Deixou muitas lembranças boas e grandes ensinamentos. Decanse em Paz”, finalizou.

O deputado federal Fábio Trad também lamentou a morte do empresário e publicou uma mensagem de boas lembranas na página do Facebook dele. "Ele sempre foi muito gentil. Estava lá no restaurante. Pessoalmente. ia de mesa em mesa perguntar se estávamos sendo bem atendidos. Hoje, descansou. Minhas homenagens ao Gaúcho Gastão, este empreendedor, filho querido da nossa vocação para o trabalho. Deus o receba em sua infinita bondade", afirmou.

Já o corregedor-Geral do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS), Sérgio Martins publicou uma hashtag mais bem humorada, ressaltando como o empreário era querido entre os clientes e amigo. " #Riparmandofrandolosogaúchogastão. Foi-se a “picanha do tchê”...

