Neymar envia jatinho com mantimentos para o Rio Grande do Sul

Neymar usou o seu jatinho particular para enviar água, alimentos não perecíveis e itens de higiene, somando duas toneladas de mantimentos, para auxiliar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira (07), o jogador publicou em suas redes sociais a imagem da aeronave

O jogador agradeceu aos pilotos e pessoas envolvidas. Ele também enviou seu helicóptero para ajudar no resgate de pessoas, e afirmou que seu pai está "cuidando e dando todo o auxílio possível".

Na publicação, o jogador disse que o propósito era motivar mais pessoas a ajudarem os gaúchos. “Não gosto e não curto postar tudo que faço ou ajudo, porque quem faz... faz pelo coração e não por engajamento. Então, este post é pra incentivar ainda mais as pessoas a ajudarem”, escreveu ele.

Esta não é a primeira vez que Neymar ajuda os afetados pela tragédia no Sul do Brasil. Há alguns dias, a influenciadora Tata Estaniecki revelou que ele tem colaborado com outra influencer, a gaúcha Letícia Stuchi, que tem ajudado vítimas na linha de frente dos alagamentos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também