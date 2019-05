CBF acata pedido do STJD e Palmeiras tem pontos suspensos

Pontos do Palmeiras, conquistado na rodada de sábado (25) pelo Campeonato Brasileiro estão suspensos. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) suspendeu os pontos atendendo uma recomendação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) até o julgamento da partida onde o clube venceu o Botafogo por 1 a 0, com isso o Verdão fica com 13 pontos.



O time carioca pediu a anulação do jogo por quebra de protocolo do VAR, agora a tabela da competição foi alterada nesta quarta-feira (29) até a definição do caso. Ainda não se sabe se será realizado uma nova partida. Mesmo com a mudança dos pontos o time do técnico Felipão continua na liderança da série A do Brasileiro.



O STJD acolheu um pedido da diretoria do Botafogo devido a um suposto uso indevido do árbitro de vídeo (VAR). O clube afirma que o árbitro Paulo Roberto Alves Júnior já havia continuado a partida, o que impede o uso do dispositivo na marcação do pênalti que deu a vitória ao time paulista.



Conforme o Sportv, o procurador-geral do STJD, Felipe Bevilacqua, disse que o caso será analisado. “Temos que ter em mente no primeiro momento se houve mesmo o erro, não pode haver dúvidas”, disse.

