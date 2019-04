Palmeiras provoca Corinthians no dia da mentira

O Palmeiras provocou seu maior rival “Corinthians” nesta segunda-feira, 1º de abril, data conhecida popularmente como o Dia da Mentira.

Em uma publicação no Twitter, o clube voltou a fazer referência irônica ao ano do primeiro título brasileiro conquistado pelo rival.

Mas essa provocação já havia sido feita pela primeira vez no final de 2017, como uma disputa com o Corinthians sobre quem tem mais títulos brasileiros. Na ocasião, em vídeo com narração do ídolo Ademir da Guia, o Palmeiras dizia que "o futebol não começou nos anos 90".

A frase, claro, foi uma referência à primeira conquista corintiana, em 1990. De lá para cá, o rival venceu o Campeonato Brasileiro também nos anos de 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017.

Já o Palmeiras, com a unificação da Confederação Brasileira de Futebol, conta Taça Brasil (1960 e 1967), Torneio Roberto Gomes Pedrosa (1967 e 1969) e Campeonato Brasileiro (1972, 1973, 1993, 1994, 2016 e 2018).

