Galvez supreende na "Copinha" e conta com ajuda do Palmeiras para voltar ao Acre

Após a derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, o Galvez surpreendeu até mesmo as expectativa do próprio clube. O planejamento do time acreano feito pela diretoria contava com o retorno do clube logo após o fim da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

As passagens já estavam compradas, mas a dedicação dos jovens atletas fez com que a equipe fosse avançando de fase.

O Galvez se transformou em uma das surpresas da atual edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na primeira fase o time enfrentou o próprio Palmeiras e perdeu por 2 a 0, mas as outras duas partidas contra Capivariano onde acabou vencendo por 2 a 1 e os 2 a 0 no XV de Piracicaba, fez com que o time fosse para a segunda fase da competição com os mesmos 6 pontos do "Verdão".

Na segunda fase, o Galvez venceu por 1 a 0 o Desportiva Ferroviária, e foi para a terceira fase do torneio onde acabou perdendo por 3 a 0 para o Palmeiras.

Com a derrota o time que não tem os mesmo recursos de outras equipes do eixo do futebol, ficou em uma situação complicada, pois as passagens eram para o fim da primeira fase, mas a equipe chegou até a terceira fase, superando vários obstáculos e fazendo história na competição.

Após o fim da partida, o técnico Oziel fez um desabafo, “as passagens já estavam compradas, mas o time foi avançando e agora o clube precisa de ajuda para conseguir levar o elenco de volta ao Acre”, o treinador falou até em realizar uma "vaquinha virtual" em busca de verba.

"A gente não tem passagem para voltar, queria pedir desculpas para o povo do Acre por não conseguir levar o time para a quarta fase. A gente tinha passagem se fosse eliminado na primeira fase, mas só temos direito a 30% do reenbolso", relata o treinador.

A diretoria alviverde se comoveu com a situação do Galvez, e decidiu pagar a passagem de toda equipe, dar pares de chuteiras para que pudessem continuar treinando e ainda levou todos do time na manha desta segunda-feira (14) para conhecer o seu estádio.

Através das redes sociais o Galvez agradece o Palmeiras por arcar com as despesas para que o time pudesse voltar para a sua cidade.

