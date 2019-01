Aquidauanense vence e sonha com a classificação na Copa SP

Pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Junior, o time Aquidauanense entrou em campo na tarde de domingo (6) e venceu de virada o Água Santa.

A partida aconteceu na cidade de Diadema, interior de São Paulo, e a equipe comandada pelo treinador Mauro Marino, venceram de virada por 4 a 2.

A equipe paulista abriu o placar com Richard, e terminou o primeiro tempo em vantagem. Se a partida tivesse terminado com vitória do Água Santa, a equipe sul-mato-grossense estaria eliminada da competição.

Na segunda etapa, veio a virada do azulão da princesa, que empatou a partida com Henrique, virou o placar com Elton e ampliou com Carlos. Nicolas da equipe paulista ainda fez mais um gol, mas no fim da partida, Ykys fez mais um e deu números finais para a partida.

Na outra partida do grupo, o Atlético-MG venceu por 5 a 1 o Jacobina-BA e lidera a chave do grupo com seis pontos. Água Santa e o Aquidauanense estão com três pontos cada, mas a equipe paulista tem melhor saldo de gols, e o Jacobina perdeu as duas partidas e ainda não pontuou.

Na última rodada, a equipe de MS enfrenta o Jacobina, o time de Aquidauana precisa vencer e torcer para um tropeço do time paulista que encara o Atlético mineiro, ou ganhar por dois ou mais gols em relação ao outro jogo. A próxima rodada acontece quinta-feira (10) às 12h30 (MS).

