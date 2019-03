TaÃ§a do Mundial volta a ser penhorada apÃ³s Corinthians perder recurso

O Corinthians foi derrotado no tribunal e a taça do Mundial de Clubes de 2012 voltou a ser penhorada. O timão perdeu o recurso que movia para cancelar a penhora do troféu. O caso teve julgamento no Tribunal de Justiça de São Paulo na tarde desta quarta-feira e foi favorável ao Instituto Santanense de Ensino Superior.

Segundo apurou o ESPN, a decisão dos desembargadores Paulo Pastore Filho, João Batista Vilhena e Souza Lopes ainda não foi publicada. O clube afirma que também não foi comunicado até o momento e, por isso, não se posicionaria.

Foi com a entrada desse recurso que o Alvinegro conseguiu suspender, em novembro de 2018, a decisão da Justiça de penhorar o troféu por uma dívida de aproximadamente R$ 2,5 milhões.

O Corinthians ainda pode recorrer e evitar a penhora, de fato, do troféu com o pagamento da dívida ou também indicando outro bem para tal fim – caberia ao Instituto, porém, aceitar essa saída.

Apesar da penhora, a Justiça não deve tomar o troféu corintiano. O clube não pode, no entanto, realizar qualquer atividade com a taça, como tirá-la do país, por exemplo.

Antes da taça do Mundial, o Instituto Santanense, mais conhecido UniSantan’Anna, havia tentado bloquear as contas do Corinthians e recebíveis do clube através de operadoras de cartão de crédito, além da penhora de parte da premiação da Copa do Brasil de 2018, em que a equipe foi vice-campeã, e também da venda do meia Rodriguinho para o Pyramids, do Egito.

