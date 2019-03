O Corinthians terá seis mudanças diante do São Bento, pelo campeonato paulista. Parte do time que enfrentou o Racing, na Argentina, ganha um descanso após a classificação para a segunda fase da Sul-Americana.

Desgastados, Henrique, Manoel, Ralf, Ramiro, Pedrinho e Gustagol iniciam no banco de reservas. Os seis jogadores foram a campo nesta sexta-feira, mas fizeram trabalhos leves de corrida. Em seus lugares, o técnico Fábio Carille aposta em Pedro Henrique, Marllon, Richard, Júnior Urso, Vagner Love e Boselli.

O Timão deve entrar em campo com Cássio, Fagner, Marllon, Pedro Henrique e Danilo Avelar; Richard, Júnior Urso e Sornoza; Clayson, Vagner Love e Boselli.

Hoje, Carille promoveu um treino tático para os 11 titulares, com foco em bola parada e finalizações. Em outro campo, seus auxiliares comandaram um treino técnico.

Jadson,vai seguir fora, ele trata dores nos dois joelhos, e será preservado para o jogo contra o Santos no dia 10, em Itaquera.

Com 13 pontos, o Corinthians lidera o Grupo C do Paulistão. A distância para o vice-líder Ferroviária é de apenas um ponto. Restam quatro rodadas para o término da primeira fase do Paulistão. A partida será às 16h30 (de Brasília) deste sábado, em Sorocaba.

