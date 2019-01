Corinthians tem interesse em troca de Romero por Luan do Atlético-MG

Uma troca envolvendo o atacante Luan do Atlético-MG e o pagaguaio Ángel Romero do Corinthians volta a ser discutida pela diretoria das duas equipes.

O Timão não perdeu as esperanças de contar com o jogador nesta temporada, é um desejo do técnico Fábio Carille e o atleta vê essa mudança de ares com bons olhos.

Luan tem 28 anos, e já não é mais uma unanimidade entre a torcida atleticana e vem de um 2018 sem muito brilho.

Já o paraguaio Romero vive um imbróglio com o Corinthians. O jogador e seus empresários ainda não entraram em um acordo para a sua renovação contratual, isso já vem se arrastando há meses, e desde que voltou a treinos, ele tem treinado separadamente do elenco e de quebra não foi inscrito no Campeonato Paulista.

As condições para a troca ainda não estão definidas. Romero ficará livre no meio da temporada e já pode assinar um pré-contrato com outro clube, Mas Luan tem vínculo com o Galo até abril de 2022 e uma troca seria ideal para o Timão.

