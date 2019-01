Corinthians pode trazer Vagner Love

O Sport Club Corinthians Paulista pode confirmar, nos próximos dias, o retorno do atacante Vagner Love que atualmente joga pelo time turco, Be?ikta?. O atacante passa por alguns problemas com o Be?ikta? devido ao atraso do salário.

Em entrevista no último domingo, Love não poupou críticas ao clube turco e admitiu a proposta corintiana de voltar ao Brasil. "É o único que me procurou. É um clube que eu tenho um carinho muito grande, 2015 foi muito bom para mim, fui campeão brasileiro, vice-artilheiro do campeonato. Eu tenho um carinho muito grande. Com certeza vai estar brigando por títulos esse ano, e se acontecer de eu voltar para o Brasil, eu vou querer jogar em um time que dispute títulos, que vá te dar uma condição legal de trabalho, e hoje o clube tem tudo isso", comentou, à Rádio Bandeirantes.

Além de Vagner Love, os dirigentes também negociam a vinda do lateral-esquerdo Guilherme Arana, que atualmente joga no Sevilla Fútbol Club e enfrenta os mesmos problemas que Love, o atraso de salários.

O Corinthians já anunciou sete contratações e deve oficializar a oitava nesta quarta-feira (16), com o zagueiro Manoel. Até o momento foram contratados para 2019 o lateral-direito Michel Macedo, o volante Richard, o meio-campista Ramiro, o meio Sornoza e os atacantes Gustavo Mosquito, André Luis e Mauro Boselli.

