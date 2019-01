Palmeiras contrata Ricardo Goulart

O Palmeiras anunciou nesta terça-feira (15) a contratação do meio-atacante Ricardo Goulart, o jogador é um sonho antigo do clube. Com 27 anos, o atleta foi liberado pelo Guangzhou Evergrande e assinou contrato de empréstimo de uma temporada, com a opção de compra, o valor foi fixado em 10 milhões de euros.

Goulart afirmou em sua primeira entrevista a TV do Palmeiras que “É uma felicidade muito grande. Agradeço o esforço que o Palmeiras fez. Agora estou vestindo essa camisa que tem uma história muito linda. Espero ser muito feliz aqui. Vou fazer o meu melhor para continuar essa história maravilhosa que o clube tem”.

Durante este ano, o Palmeiras arcará com parte do salário do jogador, o verdão ficará em R$ 600 mil. Goulart ainda tem contrato com os chineses até dezembro de 2020.

Bicampeão brasileiro e campeão mineiro pelo Cruzeiro, que tinha Alexandre Mattos como dirigente, Ricardo Goulart tem também um título goiano e uma Série B pelo Goiás, além de um título gaúcho e uma Recopa Sul-Americana pelo Internacional.

No Guangzhou Evergrande desde 2015, quando foi comprado do Cruzeiro, Ricardo Goulart também venceu uma série de campeonatos chineses. Muitos deles sob comando de Luiz Felipe Scolari, a quem reencontra agora no Palmeiras.

