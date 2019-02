Pela Copa do Brasil, Corinthians recebe o Avenida-RS

O Corinthians entra em campo para enfrenta o Avenida-RS, na noite desta quarta-feira (20), às 20h30 (MS). O jogo será o na Arena Corinthians e é válido pela segunda fase da Copa do Brasil 2019. A decisão é em jogo único e o Timão precisa vencer para avançar direto à terceira fase da competição. Em caso de empate, a classificação será definida nos pênaltis.

Está será a primeira partida entre Corinthians e Avenida na história. Antes do último treino contra a equipe do Rio Grande do Sul, o meia Sornoza atendeu a imprensa e projetou o confronto.

"Nós estamos procurando fazer o melhor em cada jogo. É muito difícil quando jogamos contra times chamados "pequenos", assim como quando jogamos com times chamados "grandes". Temos que fazer nosso melhor, respeitar o Avenida e será um grande jogo", disse o equatoriano.

Sornoza ainda relatou que "é um jogo difícil, vamos procurar fazer um jogo melhor, propor para fazermos gols, pode ser nossa segunda vitória consecutiva. Vamos fazer de tudo para vencer o jogo e classificar", completou.

