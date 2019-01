Palmeiras renova contrato de Dudu até o fim de 2023

Eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2018, o atacante Dudu renovou neste sábado (19) seu contrato com o Palmeiras por cinco anos, até o fim de 2023.

“Estou muito feliz. Sempre disse que me sinto em casa no Palmeiras e que minha família aprendeu a amar esse clube. Hoje é mais um dia marcante pra mim. Sou um cara privilegiado e muito honrado em poder representar o maior campeão do Brasil. Aos palmeirenses, queria agradecer por todo esse carinho que vocês têm comigo e com a minha família. Podem ter certeza de que seguirei me dedicando de corpo e alma e continuarei representando cada um de vocês dentro de campo”, celebrou Dudu após estender seu vínculo com o clube.

No Verdão desde 2015, o atacante disputou 228 partidas com a camisa palestrina, marcou 55 gols e ostenta uma série de recordes importantes. Na última temporada, além de conquistar seu terceiro título pelo Palmeiras, ele se consolidou como artilheiro alviverde no século XXI e como o maior goleador do clube na história do Brasileiro de pontos corridos, com 32 gols em quatro edições da competição nacional.

O camisa 7 também ampliou seus números no Allianz Parque e pode ser considerado o craque da arena onde já jogou 99 vezes, venceu 71 partidas, fez 27 gols e deu 26 assistências no estádio palmeirense.

Deixe seu Comentário

Leia Também