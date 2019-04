Palmeiras entra em campo pressionado após eliminação para rival

O Palmeiras recebe o Junior Barranquilla, da Colômbia, nesta quarta-feira (10) pela quarta rodada do Grupo F da Copa Libertadores da América. A partida será no Allianz Parque, às 20h30 (MS).

Com seis pontos conquistados, o Alviverde busca a vitória para se aproximar da vaga para as oitavas de final da competição sul-americana. O time argentino San Lorenzo lidera a chave com dez pontos.

Esse será o jogo número 50 de Felipão desde o seu retorno ao clube, ele é o segundo treinador que mais vezes dirigiu o clube, até o momento são 456 partidas.

O time colombiano ainda não pontuou na Libertadore, foram três derrotas nas três partidas que realizou no primeiro turno. Os colombianos estão no Brasil desde a semana passada se adaptando, pois o jogo é de vida ou morte, em caso de derrota, o time dará adeus a competição, pois não teria como alcançar o Verdão que chegaria a nove pontos faltando duas rodadas. Em 2018, o Palmeiras eliminou o time de Barranquilla da fase de grupos.

O time comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari, virou a chave após a eliminação para o São Paulo no Campeonato paulista. Nesta quarta-feira, Felipão tenta fazer o Verdão reencontrar o caminho dos gols, pois já são três jogos sem marcar, essa sequência negativa igualou a de 2015. Porém o desempenho defensivo continua sendo motivo de destaque.

O Verdão chega pressionado pela torcida, na manhã de hoje, os muros da sede do clube foi pichado pedindo a saída do centroavante Borja e da conselheira e patrocinadora Leila Pereira.

