Tite é indicado ao prêmio de melhor técnico do mundo

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) anunciou, nesta quarta-feira (31), os indicados para o The Best, que premia os melhores técnicos e jogadores da temporada, tanto no masculino como no feminino. O único brasileiro na disputa é o técnico da seleção brasileira de futebol, Tite, que concorre como melhor treinador de equipes masculinas.

Tite foi indicado após a conquista da última edição da Copa América, realizada em junho e julho, no Brasil. Na disputa, ele terá pela frente nomes como o alemão Jürgen Klopp, que conquistou a última edição da Liga dos Campeões com o Liverpool; o espanhol Pep Guardiola, que levou o Manchester City ao título inglês, e o francês Didier Deschamps, que comandou seu país na vitoriosa campanha da Copa do Mundo de 2018.

Completam a relação o argelino Djamel Belmadi; o português Fernando Santos; o holandês Erik ten Hag, e os argentinos Marcelo Gallardo, Ricardo Gareca e Mauricio Pochettino.

Deixe seu Comentário

Leia Também